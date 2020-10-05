2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için ek başvuru alınacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için 6-7 Ekim tarihlerinde ek başvurular yapılabilir.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin ÖSYM tarafından duyuru yapıldı.

"2020-EKPSS İçin Ek Başvuruların Alınması ve Sınav Merkezi Tercihinin Güncellenmesi / Eğitim Düzeyi / Engellilik Grubu / Engellilik Bilgileri" başlıklı duyuruya göre,

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak sınav için ek başvurular 6-7 Ekim 2020 tarihlerinde alınacaktır.

Adaylar başvurularını 7 Ekim 2020 mesai bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden 7 Ekim 2020 23.59 tarihine kadar yapabilecekler.

24 Ocak - 12 Şubat 2020 veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde sınava başvuran adayların tekrar başvuru yapması gerekmeyecek.

Öte yandan 6-7 Ekim 2020 tarihlerinde başvuran adaylara sınav ücreti 6-8 Ekim 2020 tarihlerinde ödenecektir (8 Ekim 2020 mesai saatleri sonuna kadar banka şubesinden ödeme yapacak adaylar; ÖSYM internet sitesinin e-işlemler bölümü "Ödemeler" alanından kredi kartı / banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM'leri ve internet bankacılığı ile ödeme yapacak olanlar 8 Ekim 2020 tarihine kadar 23.59'da para yatıracak.

6-7 Ekim 2020 tarihlerinde sınava başvuracak adayların gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl / İlçe Müdürlüklerinden engelli grubu ile ilgili "Ön kabul ve taahhüt beyanı" almaları gerekecektir.

24 Ocak-12 Şubat 2020 veya 11-12 Mart 2020 veya 6-7 Ekim 2020 tarihlerinde sınava başvuran adaylar, sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler ve başvurdukları eğitim düzeyini değiştirmek isteyenler Sınav için 6-7 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini kullanabilir.

24 Ocak-12 Şubat 2020 veya 11-12 Mart 2020 veya 6-7 Ekim 2020 tarihlerinde sınava başvuran, engellilik grubu dışındaki diğer engellilik bilgilerinde değişiklik / düzeltme olan adaylar ('Sınav Başvurusu' ile ilgili bilgiler) Engellilik Bilgi Formu) Getirilebilecek Araç ve Gereçlerin bilgi alanlarına) 7 Ekim mesai bitimine kadar değişen engel bilgilerine ilişkin dilekçelerini "ÖSYM Engelli Adayları Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent / Ankara" adresine gönderecektir.

24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihlerinde sınava başvuran adayların engelli grup bilgilerindeki değişiklikler (engellilik bilgi formunun engellilik durumuna ilişkin bilgilerde 'Kalıcı Engellilik Grubu' ve 'Özel Durumlar' bilgi alanları) veya 11- 12 Mart 2020 veya 6-7 Ekim 2020 6-7 Ekim 2020 tarihlerinde rehberde belirtilen kurallar doğrultusunda İl / İlçe Müdürlüklerinden değişen engel grubuna ilişkin "Ön kabul ve taahhüt beyanı" ile adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Saat sonuna kadar "ÖSYM Engelli Adayları Daire Başkanlığı (EADB) 06800 Bilkent / Ankara" adresine ulaştıracak.

- Sınava başvururken HES kod bilgisi alınacaktır

Sınava başvururken HES kod bilgisi alınacağından adaylar sınava başvurmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu almış olacaklardır.

Adaylar HES kodunun nasıl temin edileceğine ilişkin bilgilere Sağlık Bakanlığı'nın "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" sitesinden ulaşabileceklerdir.

Adaylar (başvuru, sınav ücretinin ödenmesi, sınavın uygulanması vb.) 2020-EKPSS Kılavuzundan sınavla ilgili detaylı bilgi alabilecekler.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili adaylar, 6-7 Ekim'de 2020-EKPSS için ek başvurular alınacaktır" dedi.

Aygün, "Ayrıca daha önce 2020-EKPSS için başvuran adaylar sınav merkezi tercihlerini ve eğitim seviyelerini güncelleyebilecekler. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum." Dedi.