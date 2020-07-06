2020 emekli maaşlarının zam oranları ne oldu?

Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı bugün belli oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor.

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu.

Edinilen son dakika bilgisine göre, TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.

Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,75 olarak gelen enflasyon oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.

Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

Memur maaşı ( en düşük )

Eski: 3.517 TL

Yeni: 3.719 TL

MEMUR (Lisans - 9/1)

ESKİ: 4.264

YENİ: 4.509

Memur emeklisi ( en az )

Eski: 2.661

Yeni: 2.814

Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?

TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf:

Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL

SSK 2000 öncesi emekli:

Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL

EMEKLİ SANDIĞI

ESKİ: 2661 TL

YENİ: 2814 TL

65 yaş aylığı

Eski: 672

Yeni: 711