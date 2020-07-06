2020 emekli maaşlarının zam oranları ne oldu?
2020 emekli maaşlarının zam oranları ne kadar? TUİK’in haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte, emekli ve memurların temmuz ayında alacakları zam oranı da belli oldu. Emekli ve memurlar, yılda iki kez ocak ve temmuz ayında olmak üzere maaşlarına zam alıyorlar.
Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
Türkiye'de 17 milyondan fazla emeklinin heyecan içinde beklediği Temmuz zam oranı bugün belli oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, bu ay yapılacak ücret artışını merak içerisinde bekliyor.
Haziran ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek fark belli oldu.
Edinilen son dakika bilgisine göre, TÜİK Haziran ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,62, aylık %1,13 arttı.
Yılın ilk 6 ayında yüzde 5,75 olarak gelen enflasyon oranı sonrasında memur ve emeklilerin temmuz maaşlarına yüzde 1,75 enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da veriliyor.
Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.
Memur maaşı ( en düşük )
Eski: 3.517 TL
Yeni: 3.719 TL
MEMUR (Lisans - 9/1)
ESKİ: 4.264
YENİ: 4.509
Memur emeklisi ( en az )
Eski: 2.661
Yeni: 2.814
Son Dakika Haberleri: Emekli maaşı zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?
TABAN AYLIKLAR
EMEKLİ MAAŞLARI
Bağkur Esnaf:
Eski: 1784 TL -- Yeni: 1886 TL
SSK 2000 öncesi emekli:
Eski: 2111 TL -- Yeni: 2233 TL
EMEKLİ SANDIĞI
ESKİ: 2661 TL
YENİ: 2814 TL
65 yaş aylığı
Eski: 672
Yeni: 711