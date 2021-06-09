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Eğitim 2020 DUS ek yerleştirme ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?
Eğitim

2020 DUS ek yerleştirme ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

DUS ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı, ÖSYM tarafından yapılan sınavının adıdır. Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi yapacak öğrencilerin girdiği sınav sistemidir. Peki, DUS 2020 ek yerleştirme başladı mı ve nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 15:05:00 -
2020 DUS ek yerleştirme ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM Başkanlığı tarafından Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ek yerleştirmesinin başladığı duyuruldu. Yapılan duyuru sonrasında ek yerleştirmesini yapacak adaylar tarafından DUS ek yerleştirmesinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2020 DUS ek yerleştirme ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM tarafından “Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) Ek tercih işlemleri, 08 - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Ek tercih işlemleri, 14 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 08 Haziran 2021 günü saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.” Açıklaması yapıldı.

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