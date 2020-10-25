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Spor 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ödül töreni yapıldı
Spor

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ödül töreni yapıldı

Törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:47:57 -
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın ödül töreni yapıldı

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada dereceye girenler için Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde ödül töreni düzenlendi.

Törende dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, şampiyonanın Sakarya'da düzenlenmesinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerlikaya, ayrıca organizasyonda katkılarını eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da şampiyonanın kent için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, yarışların sorunsuz bitirildiğini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, Avrupa'nın en modern tesisini bölgeye inşa ettiğini ve organizasyona en iyi şekilde hazırlandığını dile getiren Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibine teşekkür etti.


- "Sakarya uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmış oldu"


Yüce ise yarışlarda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibine teşekkür ederek, "Sakarya, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmış oldu. Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz. Bütün tedbirleri alarak bu organizasyonu tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Yüce, Sakarya'nın dünyadaki "13. Bisiklet Dostu Şehir" unvanını aldığını aktararak, hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, şampiyonanın güzel bir şekilde tamamlandığına işaret ederek, "Bugün tamamlanan organizasyon olimpiyatlardan sonraki en büyük organizasyon. Gerçekten çok başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu bir hatıra olarak hafızalara kazındı. Bu yarışlar Sakarya'ya o kadar çok yakıştı ki artık bunun başkasını düşünmek mümkün değil." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un da katıldığı organizasyonu izlemeye gelen vatandaşlara çekilişle bisiklet ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Törende ayrıca milli motosikletçi Birkan Polat da akrobasi gösterisi sundu.

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