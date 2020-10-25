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Spor 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu
Spor

2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

"Elit Erkekler" kategorisinde Kolombiyalı Hector Leonardo Paez Leon birinci olurken, "Elit Kadınlar" kategorisinde İsviçreli Ramona Forchini birinciliği elde etti

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:14:27 -
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda kazananlar belli oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden start alan organizasyona katılan 30 ülkeden 110 sporcu, 110 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Şampiyonanın "Elit Erkekler" kategorisinde geçen yılın şampiyonu Kolombiyalı Hector Leonardo Paez Leon birinci oldu.

Aynı kategoride, Portekiz'den Red Bull sporcusu Ferreira Tiago ikinci, Çek Stosek Martin ise üçüncü sıraya yerleşti.

"Elit Kadınlar" kategorisinde ise İsviçreli Ramona Forchini şampiyon olurken, Polonyalı Maja Wloszczowska ikinciliği, İsviçreli Ariene Luthi üçüncülüğü elde etti.

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