2022 bekçi maaşları ne kadar? Lise, önlisans, lisans mezunu bekçi maaşları kaç TL?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımlarına yoğun ilgi söz konusu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesi altında görev yapmak isteyen binlerce genç bekçi alımlarna başvuruda bulunmakta. Gerekli şartları ve açıklanan kriterleri geçen adaylar bekçi olmakta. Bekçilik görevine başlayanlar ya da bekçi olmak isteyenlerin en çok araştırdığı konuların başında bekçi maaşları gelmekte.

Enflasyon oranının çok hızlı artmasından sonra hesaplanan en düşük memur maaşı; ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dahil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) 6 bin 429 liradan 9 bin 119 TL'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre, Haziran enflasyonu aylık bazda %4.95 artarken yıllık bazda %78.62 oldu. Rakamlar baz alındığında enflasyon beklentilerin üzerinde yükselmiş oldu.

2022 bekçi maaşları ne kadar?

Buna göre 2022 yılının ilk 6 ayı geçerli olacak bekçi maaşları şöyle oldu:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 6 bin 535 TL'den ortalama 9 bin 269,90 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 6 bin 767 TL'den 9 bin 598,99 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 7 bin 707 TL'den 10 bin 932,38 TL'ye yükseldi.

Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.