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Eğitim 2020-ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı?
Eğitim

2020-ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Korona salgını nedeniyle 21 Şubat 2021 tarihine ertelenen 2020-ALES/2 sınavı giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. ÖSYM’den 2020-ALES/2 sınav giriş yerleri konusunda açıklama geldi. Peki 2020-ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı? 2020-ALES/2 sınavına nerede gireceğim?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 15:00:00 - 2021-02-12 15:02:24
2020-ALES/2 sınav giriş belgesi açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 2020-ALES/2 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı. 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

ALES sınavında yanında bulundurulması gerekenler neler?

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

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