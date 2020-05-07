2020 ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda; 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) ileri bir tarihte düzenlenecek. ÖSYM 2020 Sınav Takvimi güncellenerek "//www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2020-ALES/1, 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. 2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuru tarihi henüz belli değil. 2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 1 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak.

LGS ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Mayıs tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nda e LGS 2020 tarihi ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada LGS sınav tarihinin değiştiğini ifade etti, Erdoğan LGS 2020'nin 20 Haziran’da yapılacağını ifade etti.

YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan TYT 27 Haziran’da yapılacak. Sınav saat 10:15’te başlayacak.

AYT 28 Haziran’da saat 10:15’te yapılacak.

YKS’nin 3. Oturumu olan YDT 28 Haziran’da 15:45’te gerçekleştirilecek.