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Spor 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi! İşte Süper Lig'de derbi haftaları
Spor

2020-2021 sezonu fikstürü çekildi! İşte Süper Lig'de derbi haftaları

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. İlk hafta programı ve derbi maçların tarihleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 03:09:00 -
2020-2021 sezonu fikstürü çekildi! İşte Süper Lig'de derbi haftaları

İstanbul Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekiminde, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu ve İsmail Erdem ile genel sekreter Kadir Kardaş, kulüp başkanları ve yöneticileri hazır bulundu.

Derbi tarihleri netleşti

Süper Lig ilk hafta programı şöyle:

Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül tarihinde başlayıp, 16 Mayıs tarihinde sona erecek, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile açılacak.

Süper Lig'de sırasıyla 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi yapılacak.

TFF'den beIN Sports açıklaması

Açılışta konuşan TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, koronavirüs yüzünden sıkıntı çekildiğini belirterek, virüs ortadan kalktıktan sonra en kısa zamanda eski günlere dönülmesini temenni etti.

Maçların yayınlanmasını sağlayan beIN Sports'a teşekkür eden Akıncıoğlu, beIN Sports'un çok uzun bir süredir maçların yayınlanmasında önemli bir faydası olduğuna dikkat çekerek, birlikte çalışmaktan mutlu olduklarını vurguladı.

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