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Ekonomi 2020 2021 KYK burs ücretleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

2020 2021 KYK burs ücretleri ne zaman yatacak?

KYK burs ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. KYK burs paraları ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemelerinin ilk taksiti ne zaman hesaplara yatacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:51:00 -
2020 2021 KYK burs ücretleri ne zaman yatacak?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen 2021 kredi ve burs başvurusu sonuçları açıklandı. Ödemeler ne zaman yatacak? 2021'de burs miktarları ne olacak?

2020 2021 KYK burs ücretleri ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, yüz binlerce öğrenci için de yeni bir süreç başlamıştı. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının ardından kyk burs ve kredi ilk ödemelerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor.

KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.

2021'de burs miktarları ne olacak?

"Buradan öğrencilerimize bir haberi duyurmak istiyorum. Burs miktarları 550'den 650 liraya çıkarıyoruz. 1100 lira olan Yüksek Lisansı da 1300 e çıkarıyoruz. Doktorada 1650'den 1950'ye çıkarıyoruz. Tabi bunlar milli sporcu olan öğrencilerimize 2 veya 3 katı olarak yansıyacak. Hayırlı olmasını diliyorum."

 

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