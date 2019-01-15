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2019’un ilk uluslararası yatırımı Modanisa ile geldi

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu Modanisa.com, Dubai merkezli girişim sermayesi Wamda Ventures ve Goldman Sachs ile ortaklık için anlaşma imzaladı.

15 Ocak 2019 Salı 12:01
2019’un ilk uluslararası yatırımı Modanisa ile geldi

Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü dünyaya açan Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret platformu Modanisa.com, dünyanın önemli yatırım fonlarının oluşturduğu Dubai merkezli girişim sermayesi Wamda Ventures ve Goldman Sachs ile ortaklık için anlaşma imzaladı.

Uluslararası ticaret platformu modanisa.com, Dubai merkezli girişim sermayesi Wamda Capital ve dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs’tan oluşan konsorsiyumla ortaklık için anlaşma imzaladı. Wamda Capital ve Goldman Sachs’tan oluşan konsorsiyumun, şirketin azınlık hissesini satın almak üzere Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunduğu açıklandı.

Anlaşmaya göre, şirketin çoğunluk hissesi ve yönetimdeki söz hakkı Türk ortaklarda kalacak. İstanbul’u muhafazakar giyimin önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen şirket, Avrupa ve Orta Doğu’da kuracağı lojistik merkezleriyle Türkiye’den gönderdiği ürünlerini maksimum 3 günde tüm dünyaya ulaştırabilecek. Muhafazakar giyim tarzını benimsemiş kadınların ihtiyacı olan kıyafetlerin online satışını gerçekleştirmek için 2011’de yola çıkan Modanisa, 8 yılda üçüncü faz yatırım almayı başardı. Şirkete ilk yatırımı 2013’te Aslanoba Capital yaptı. İkinci faz yatırım ise Suudi fon şirketi STC Ventures ve Wamda Capital’den geldi. Modanisa, bu yatırımlarla modest giyim akımının uluslararası arenada büyümesi ve gelişmesine önemli katkı sağladı.

“Bu kararı verdiğimiz için çok mutluyuz”

Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, yeni yatırımla dünya markası olma yolunda önemli adımlar atacaklarını vurgulayarak, “Bir yandan e-ticaret ve lojistik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan Türkiye’den daha fazla üretici ve markayı dünyayla buluşturma imkanına kavuşacağız” diye konuştu.

Türkiye’ye güvenimiz tam

Konsorsiyum üyesi, Wamda Capital yönetici ortaklarından Khaled Talhouni de dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin yatırım kararını almada etkili olduğunu ifade etti. Talhouni, “Goldman Sachs ile bu yatırım kararını verdiğimiz için çok mutluyuz. Biz Modanisa’nın işine ilk yatırımı yapan ortaklardan biriyiz. Bu seferki yatırımımız, işini bölgemizin ötesinde dünyaya açmış bir ekibin başarısına duyduğumuz inancın sonucunda gerçekleşiyor. Bu yatırım, Modanisa’nın işini büyütmeye devam ederek modest giyim konusunda dünyanın bir numaralı ismi olma hedefi için bir destektir” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:01
  1. İstanbul
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  3. e-ticaret platformu
  4. Modanisa.com
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  6. Wamda Ventures
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  8. ticaret platformu
  9. Rekabet Kurumu
  10. Orta Doğu
  11. Avrupa
  12. muhafazakar giyim
  13. Aslanoba Capital
  14. STC Ventures
  15. Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe
  16. Khaled Talhouni

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