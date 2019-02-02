Müslüman aleminin heyecan ve özlem içerisinde beklediği bin bir ayın sultanı olarak değerlendirdiği ve vakti geldiğinde namaz, oruç, dua ibadetleri ile geçirdikleri mübarek Ramazan Ayı’nın bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, 2019’da Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?

2019’da Ramazan Ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre;

2019 Ramazan başlangıç tarihi 6 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 3 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor.

2019 Ramazan Bayramı, 5 Haziran 2019 Salı günü başlıyor, Ramazan Bayramı ikinci günü 6 Haziran 2019 Çarşamba günü, 7 Haziran 2019 Ramazan Bayramı Perşembe günü.

Mübarek Ramazan ayında yapılacak ibadetler

Ramazan ayını hassas bir geçiren Peygamber Efendimiz, sürekli dua eder ve ibadet yapardı. Gündüzleri zorda olanın yardımına koşan, ziyaret edip ihtiyaçlarını gideren Efendimiz, geceleri tamamen ibadete çekilirdi. Sürekli zikir ve istiğfarla meşgul olan Efendimiz, dilinden de duayı düşürmezdi. Özellikle Ramazan ayının son 10 gününde ibadetlerini yoğunlaştırır, herkesi de sık sık ibadete davet ederdi.

Bu ayda Peygamber Efendimizin müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

1- Oruç tutmak

2- Geceleri Peygamber Efendimiz’in (SAV) sünneti olan teravih namazını kılmak

3- Kur’an okumak

4- Namazları cemaatle kılmak

5- Sahur yapmak

6- İftar ettirmek

7- Kadir Gecesini aramak

8- Sabretmek

9- İhsan ve ikramda bulunmak

10- Tövbe etmek

11- Cenneti istemek

12- Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

13- Ramazan umresi yapmak

14- Açları doyurmak