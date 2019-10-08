Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? sorusu hava sıcaklığının düşmesiyle beraber merak edilen konulardan biri oldu. Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulaması 2019 yılında ne zaman uygulanacağı sorgulanıyor. Vatandaşlar 2019 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? sorusunun da cevabını merak ediyor. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? 2019 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? İşte ayrıntılar...

2019 zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

Uygulama, 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.

2019 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?

Kurala uymayan araç sahiplerine ceza uygulanmaktadır. 2018 yılında 715 lira olan ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 23,73'lük yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla 885 liraya çıkarıldı. Cezanın 2020 yılında artıp artmayacağı henüz bilinmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.

Söz konusu zorunluluk dolayısıyla yapılacak kış lastiği değişimi, binek araçlar için lastik ebatlarına göre 50-60 lira karşılığında yapılıyor. Lastik değişimi yapılan yerlerde bulunan "lastik otelleri"ni tercih eden araç sahiplerinin 1 Nisan 2019'a kadar ödeyecekleri ücret ise 100 lira ile 110 lira arasında değişiyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.