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2019 YKS ek tercih ne zaman yapılacak? Üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları

ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklamasından sonra üniversitelerin herhangi bir ön lisans ya da lisans programlarına girmeye hak kazanan adaylar üniversite tercihlerini yaptı. Yapılan tercihler sonrası üniversite giriş yerleri açıklandı. Üniversiteyi kazanan adaylar 19-21 Ağustos tarihleri arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. Üniversiteye giremeyenler ÖSYM 2019 YKS ek tercih ne zaman yapılacak? Üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? Hangi üniversite ek yerleştirme ile öğrenci alacak? sorusunu soruyor.Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrencilerden ek tercih işlemleri alınacak. Şimdi ise gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2019 üniversite ikinci tercihler ne zaman alınacak?

27 Ağustos 2019 Salı 11:38
2019 YKS ek tercih ne zaman yapılacak? Üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları

ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarının açıklamasından sonra üniversitelerin herhangi bir ön lisans ya da lisans programlarına girmeye hak kazanan adaylar üniversite tercihlerini yaptı. Yapılan tercihler sonrası üniversite giriş yerleri açıklandı. Üniversiteyi kazanan adaylar 19-21 Ağustos tarihleri arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. Üniversiteye giremeyenler ÖSYM 2019 YKS ek tercih ne zaman yapılacak? Üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı? Hangi üniversite ek yerleştirme ile öğrenci alacak? sorusunu soruyor.  Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrencilerden ek tercih işlemleri alınacak. Şimdi ise gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2019 üniversite ikinci tercihler ne zaman alınacak? 

2019 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için ek tercihlerin ne zaman yapılacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, bir önceki sene YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 14-20 Eylül'de alınmıştı. Buna göre, 2019 YKS ek yerleştirme için tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz tercih takvimi de belli olacak. YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz açıklanmadı. Kılavuz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Hangi üniversite ek yerleştirme ile öğrenci alacak? 

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:38
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