2019 yeni yatırımların yılı olacak

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

İnşaat sektöründe 25 yıllık tecrübesiyle yenilikçi projelere imza atan Hasanoğlu İnşaat, Ispartakule’de BANU EVLERİ markası ile üçüncü projesinde anahtar teslimlerine başlıyor. BANU EVLERİ markası ile inşaat sektöründeki markalaşmanın öncü firması olan Hasanoğlu İnşaat, BANU EVLERİ projeleri ile Bahçeşehir bölgesinin değerine değer kattı.

İstanbul’daki yatırımların kuzeye doğru kaydığı günümüzde, 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul gibi mega projelere yakınlığıyla ön plana çıkan BANU EVLERİ Ispartakule 1, BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projeleri tamamen “Aile Odaklı” özelliği ve Küçükçekmece Gölü’ne hakim konumuyla ön plana çıkıyor.

BANU EVLERİ Ispartakule 1, BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projeleri, Ispartakule MÜSİAD Evleri’ne de komşu konumda yer alıyor. Hasanoğlu İnşaat’ın projeleri, sunduğu yüksek prim avantajı ve uygun ödeme kolaylıkları ile 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleriyle konfor ve lüksü bir arada sunuyor.

İçerisinde yer alan sosyal ve yeşil alanlar ile huzurlu bir yaşam vaat eden BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projelerinde daireler güney cephe ve göl manzarasını görebilecek şekilde konumlandırıldı. BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule projesinin konsept planlamasında yer alan Ticari Alanlar ise gerek projede oturanlara gerekse çevre sakinlerine keyifli bir alışveriş imkanı sunacak.

BANU EVLERİ Ispartakule 1, BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3 projelerinde kapalı yüzme havuzu, fitness center, Türk hamamı ve sauna, mescit, çocuk oyun alanları, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş yolları, süs havuzları, kamelyalar ve peyzaj alanları da bulunuyor.

Ispartakule’de ve Bahçekent’te arsa yatırımları bulunan Hasanoğlu İnşaat 2019 yılında bu bölgelerde dört yeni projenin çalışmalarına başladı. Hasanoğlu İnşaat BANU EVLERİ markasıyla Ispartakule ve Bahçekent bölgesinde yeni projesini hayata geçirecek. Yeni yatırımlar; daha önceden olduğu gibi 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kanal İstanbul gibi mega projelere de komşu olacak.

Hasanoğlu İnşaat 21 – 24 Kasım 2018 tarihinde CNR Expo’da gerçekleşecek olan MÜSİAD Expo Fuarı’na katılım sağlayacak. Fuarda konfor ve lüksü bir arada sunan projeler yatırımcısıyla buluşturulacak.

Hasanoğlu İnşaat deyince akla önce Banu Evleri geliyor

Hasanoğlu İnşaat, 1993 yılında Mustafa Hasanoğlu tarafından kuruldu. Hasanoğlu İnşaat, gayrimenkul ve inşaat sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak; alt yapı projeleri, konut, ofis, üniversite, hastane ve kamu binaları inşa etme ve geliştirme alanlarında çalışıyor. Projelerindeki yenilikçi yaklaşımı ve kullandığı yüksek teknoloji ile sektöründe öncü olan firma, 2000’li yıllarda Ar-Ge çalışmaları ve yatırımları sonucu, BANU EVLERİ markası ile konutta markalaşma projesini başlattı. Bahçeşehir’in simgesi haline gelen ve markanın ilk projesi olma özelliği taşıyan BANU EVLERİ Bahçeşehir ile bölgenin değerine değer kattı.

“25 yılda bu projelere imza attık"

Hasanoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Hasanoğlu, yaptığı değerlendirmede, "Şimdiye kadar birçok kamu projesi ve özel projeyi hayata geçirdik. İstanbul Büyükşehir Merter Belediye Sarayı başta olmak üzere; İGDAŞ Yeşilköy Hizmet Binası, İGDAŞ Kartal Hizmet Binası, Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Spor Kompleksi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yurt Binası gibi çok önemli kamu projelerini hayata geçirdik. Ayrıca Aydın Üniversitesi Florya Diş Hekimliği Fakültesi’nin inşası dahil olmak üzere üniversitenin birçok inşaat projesinde yine bizim imzamız var. Özel konut projelerimiz arasında ise; Kiptaş Aydos Kanada Evleri, Kiptaş Aydos Türk Evleri, BANU EVLERİ Bahçeşehir, BANU EVLERİ Ispartakule 1 yer alıyor. Şu an devam eden projelerimiz, BANU EVLERİ Ispartakule 2 ve BANU EVLERİ Ispartakule 3, şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz diğer projelerde olduğu gibi yine yatırımcısına yüksek kar vaat ediyor" dedi.