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2019 YAŞ terfi listesi son dakika Bahtiyar Ersay kimdir?

Son dakika YAŞ kararları. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ terfi sonrası Bahtiyar Ersay’ın kim olduğu araştırılıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
2019 YAŞ terfi listesi son dakika Bahtiyar Ersay kimdir?

Son dakika YAŞ kararları. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ terfi sonrası Bahtiyar Ersay’ın kim olduğu araştırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan YAŞ sona erdi. YAŞ toplantısı sonrası YAŞ kararları açıklandı. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

 

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
  1. 2019 YAŞ terfi listesi son dakika
  2. Bahtiyar Ersay kimdir?
  3. Bahtiyar Ersay
  4. Sezai Öztürk
  5. Ömer Ertuğrul Erbakan
  6. Ahmet Kurumahmut
  7. Selami Arslan
  8. Yankı Bağcıoğlu
  9. Erdoğan Gür
  10. İsmail Üner
  11. Kutlay Demir
  12. Ali Serin
  13. Olcay Yılmaz
  14. Selçuk Aygün
  15. son dakika yaş kararları

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