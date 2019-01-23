2019 Şubat ayı kaç gün | Tam yıl artık yıl nedir nasıl hesaplanır?

2019'da Şubat ayı kaç gün? Tam yıl, artık yıl nedir nasıl hesaplanır? Artık yıl ne demek? sorularının cevabı yazımızda. Her sene Şubat ayında artık yıl sorusu merak ediliyor. 'Artık yıl nedir?' sorusunun cevabı aslında oldukça basit yani normalde 28 gün olan şubat ayının, dört yılda bir 29 çekmesiyle birlikte, artık yıl elde edilir. Peki Artık Yıl nasıl hesaplanır?

Artık yıl nedir?

Artık yıl, Miladi takvimde, normalde 365 gün olan yılın, 366 gün olduğu yıla denir.

Her dört senede bir gerçekleşmesinin sebebi ise, Dünya’nın Güneş etrafında dönme süresinin, Güneş’in aynı meridyenden iki geçişi arasında ortalama zamanın tam bir gün olmamasıdır.

Astronomik olarak bakıldığında bir yıl yaklaşık 365,242 gündür. Ancak takvim yılı 365 gün olarak ele alınır. Bu yüzden 4 yılda bir şubat, 29 çeker. Artık yılın uygulanma kuralı, 4 rakamının katı olan yıllar için geçerlidir. Bu kuralın iki istisnası vardır. 100’ün katı olan yıllardan sadece 400’e tam bölünenleri artık yıldır.

Artık Yıl nasıl hesaplanır?

Artık yıl bulmak için şu an kullanmakta olduğumuz Gregoryen takviminde şöyle bir yol izleyebilmekteyiz.

4'e tam bölünen yıllar artık yıldır.

100'e tam bölünen yıllar artık yıl değildir.

400'e tam bölünen yıllar artık yıldır.

4000'e tam bölünen yıllar artık yıl değildir.

2019 Şubat Ayı kaç gün?

Yukarıdaki hesaplamalar 2019 yılı için uygulanacak olursa; 2019 4'ün katı değildir ve 400'e kalansız bölünmez bu yüzden artık yıl değildir. Yani 2019 yılında Şubat ayı 28 gün.

2020 Artık Yıl Mı?

Dünyanın en sık kullanılan arama motoru ünvanını elinde tutan Google gece 00:00 itibariyle arama sayfasını değiştirerek bir Doodle ekledi. Google tarafından yapılan bu Doodle 2020 yılının artık yıl olması sebebiyle hazırlandı ve kullanıcılarına artık yıl nedir, artık yıl tanımı, artık yıl hakkında bilgi gibi konularda arama yapmaları konusunda teşvik etti. 2020 yılında Şubat ayı 29 çekmektedir ve yukarıda bulunan artık yıl hesaplama ile çıkan sonuçta 2020 artık yıldır.