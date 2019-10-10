2019 Nobel Edebiyat Ödülü Peter Handke’nin oldu! Peter Handke kimdir?

Edebiyat dünyasının en prestijli ödülü Nobel Edebiyat Ödülü yeni sahibini buldu. Avusturyalı yazar Peter Handke ödüle layık görüldü. Peki, Peter Handke kimdir?

Edebiyat dünyasının en prestijli ödülü olan Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. Geçtiğimiz yıl verilmeyen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'un oldu.

Peter Handke'ye büyük onur!

2019 Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke'nin oldu.

Peter Handke kimdir?

Peter Handke 6 Aralık 1942'de Avusturya'da doğdu. Peter Handke 1944 yılında ailesiyle birlikte Doğu Berlin'e göç etti. Ancak Berlin'in Ruslar tarafından abluka altına alınmasından hemen önce oradan ayrıldılar. On iki yaşına kadar, din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okudu, sonra normal liseye geçti. Anne tarafından büyükbabası Slovak olduğu için küçük yaşlardan başlayarak bu kültüre ilgi gösterdi. 1961 yılında hukuk fakültesine girdi ve öğrencilik yıllarında yazmaya başladı.

İlk roman denemesi olan Die Hornissen'in Suhrkamp Yayınevi tarafından kabul edilmesiyle birlikte eğitimini yarıda bıraktı. Bu romanın yayımlandığı 1966 yılından sonra Peter Handke yazarlık dışında bir iş yapmadı. 1971 yılında annesi intihar etti. Kendisini çok etkileyen bu olayı, Wunschloses Unglück adlı romanına konu edindi. 1972 yılında eşinden ayrılan Handke bu evlilikten olan kızını tek başına büyüttü.

Ünlü yazar 1973-78 yılları arasında Paris'te, 1978-79'da Amerika'da yaşadı. 1979'da Salzburg'a döndü. Şiir, roman ve tiyatro oyunları bulunan yazarın bazı yapıtları Türkçeye de çevrilmiştir.

Peter Handke'nin Türkçe’ye çevrilen eserleri hangileri?

Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Peter Handke’nin dilimize çevrilmiş birkaç eseri bulunuyor. İşte, Peter Handke’nin ülkemizde yayınlanan eserleri:

Kalecinin penaltı anındaki endişesi

Çocuğun öyküsü

Solak kadın

Kısa mektup uzun veda

Kaspar

Mutsuzluğa doyum

Hiçkimse Koyu'nda bir yıl