2019 MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuruları alındı, şimdi sıra sonuçların açıklanmasında. MSB personel alımı başvuru sonuçları günlerdir bekleniyor. Peki, MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSB personel alımı başvurularının detayları...

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvuruları alındı, şimdi sıra sonuçların açıklanmasında. MSB personel alımı başvuru sonuçları günlerdir bekleniyor. Peki, MSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSB personel alımı başvurularının detayları... 2019 MSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? MSB personel alımı sonuçları için resmi bir açıklama bulunmasa da başvuru sonuçlarının bu ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Ardından sınav gelecek, peki sınavda neler sorulacak? Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır. MSB sınavları nerede yapılacak? Temin süreci başvuru, evrak kontrol, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır. Mülakat sınavının yapılacağı yer ve zaman bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

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