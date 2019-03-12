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2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili'nin önemi nedir?

Mübarek üç ayların başlaması ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandili’nin Müslümanlarca idrak edilmesinin ardından gözler yine mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili’ne çevrildi. Bu yılın ikinci kandili Miraç Kandili olacak. Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla geçecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman?

12 Mart 2019 Salı 16:20
2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili'nin önemi nedir?

Mübarek üç ayların başlaması ve yılın ilk kandili olan Regaip Kandili’nin Müslümanlarca idrak edilmesinin ardından gözler yine mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili’ne çevrildi. Bu yılın ikinci kandili Miraç Kandili olacak. Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla geçecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman?

Miracın Hicret'ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılıyor. Miraç Kandili bu yıl 2019 yılında 2 Nisan Salı gününe denk geliyor.

Miraç Kandili'nin önemi

Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Sevgili Peygamberimizin, bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.

Miraç Gecesi Kur’an-ı Kerimde; “ Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.

Miraç Kandili'nin günümüzdeki yeri

Miracın gerçekleştiğine inanılan gece "miraç kandili" olarak kutlanır. Bu gece ile ilgili dini konuşmalar ve kutlamalar yapılır, dua ve tesbihat yapılır ve Yasin okunur. İnanca göre Hz. Muhammed Miraç’ta kendisine sunulan üç bardaktan süt bardağını tercih ederek sütü içmiştir. Bu sebeple Anadolu'da çoğu yerde bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir. Bazı yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtılır. Konya'da bu geceye “süt gecesi” de denilmektedir.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:20
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