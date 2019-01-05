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2019 mazlumlar için “adalet yılı olsun”

28 Şubat sürecinde, vesayet odakları tarafından uydurma delillerle tutuklanan, FETÖ’cü ve Kemalist yargı mensupları elbirliği ile hayatları karartılıp, zindanlara atılan mazlumlar hâlâ özgürlüğe açılan kapıları umuyor. Brifingli yargı kararlarının bir an önce bozulması gerektiğini kaydeden hukukçular ve STK mensupları 2019’un, zindanlarda ömür tüketen Müslümanlar için adalet senesi olması gerektiğine işaret ediyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:33
2019 mazlumlar için “adalet yılı olsun”

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Mahkumiyet kararlarının altında FETÖ’cü ve Kemalist yargı mensuplarının imzası olan İslami dava mahkumlarının adalet özlemi sürüyor. Ülkemiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 28 Şubat döneminin uygulamalarına son verirken, uydurma delillerle hayatları karartılan Müslümanlar da, vesayetin odaklarının ayaklarına taktığı prangalardan kurtulmak istiyor. Başta Sivas davası mahkumları olmak üzere, çeyrek yüzyıldan fazladır zindanlarda ömür tüketmek zorunda kalan Müslümanlar, adil bir yargılama sonucu özgürlüklerine kavuşacaklarına inanıyor. Konu ile ilgili gazetemize konuşan hukukçular ve STK temsilcileri, yıllardan bu yana haksız yere hapis yatan Müslümanların yaşadığı mağduriyetin bir an önce son bulması gerektiğini belirtiyor.

Hukuk gözardı edildi

Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, 28 Şubat sürecindeki yargılamaların hukuksuz olduğunu hatırlatarak, “Dönemin darbecilerinin, yargı mensuplarını Genelkurmay Başkanlığına çağırarak, talimat verdiği brifinglerle Müslümanlar hapse mahkum edildi. Vicdanların ve hukukun çöpe atıldığı yargılamalardı” dedi. Müslümanları uydurma delillerle zindanlara atanların FETÖ’den mahkum olduklarını belirten Taş, “Müslümanlara hapis cezası verenler, 15 Temmuz ihanetinin failleri olarak yargılandılar ve cezaevlerine konuldular. Buna rağmen yeniden yargılanıp özgürlüklerine kavuşma talepleri halen gündeme gelmedi. Şuan zindanlarda ömür tüketiyorlar. Aradan 21 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat darbesini yapanların, anayasal suç işledikleri, bu suçun karşılığı olarak da ömür boyu hapse mahkum edildikleri ilan edilmiştir. Darbecilerin açtığı mağduriyet bir an önce giderilmelidir” ifadelerini kullandı.

Mesnetsiz deliller

Avukat Hamza Uçan da, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında önemli adımların atıldığını fakat devamının gelmesi gerektiğini kaydederek, “28 Şubat mağdurlarının yaşadığı dramların giderilmesi adına önemli adımlar atıldı. Devamı da gelirse, en azından yeni ve adil bir yargılamanın önü açılırsa, bütün mağduriyetlerin önüne geçilmiş olur” şeklinde konuştu. Zindanlarda ömür tüketen mahkumları uydurma delillerle mahkum edildiğine dikkat çeken Uçan, “Bu insanlar, uydurma delillerle zindanlara atıldı. O dönemde yargı içerisine sızmış FETÖ’cülerin mesnetsiz delilleriyle mahkum edildiler. Türkiye, darbecilerle ve darbeci zihniyetle büyük bir hesaplaşma veriyor. Eski Türkiye’nin izleri siliniyor. Yıllardan bu yana zindanlarda kalan İslami dava mağdurları da, gerçek bir adaletin kendileri içinde tecelli etmesini bekliyor. Çeyrek asra yakındır hem de. 2019 yılının vuslat yılı olması hem darbe döneminin izlerinin silinmesi hem de mağdurlarının dramının son bulması açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 11:33
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. Kemalist
  4. İslami dava mahkumları
  5. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  6. Sivas davası
  7. STK temsilcileri
  8. Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş
  9. Genelkurmay Başkanlığı
  10. 15 Temmuz ihaneti
  11. Avukat Hamza Uçan
  12. 28 Şubat mağdurları
  13. 28 Şubat

YORUM YAZ

  • emiremir32 dk önce
    NE MAZLUMU YAVV NE MAZLUMUBU 28 SUBAT IYICE DIN SOMURUSU HALINE GELDI SECIMLER YAKLASTI YINE YOBAZLIK YINE YALAN VE FITNE SIZ BALYOZU ERGENEKON MAZLUMLARINI YAZIN ONCE

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