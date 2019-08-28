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2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu: ABD

- Son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD, eksik kadrosuna rağmen Çin'deki organizasyonda da favori ülkeler arasında yer alıyor- ABD, son 2 Dünya Kupası ve son 3 olimpiyat şampiyonu olarak turnuvada başarı kovalayacak - E Grubu'nda Türkiye'nin rakiplerinden biri olan ABD, açıklanan aday kadronun büyük ölçüde değişmesiyle mücadele edecek

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu: ABD


İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta yer alan ABD, Çin'de son 2 organizasyonun şampiyonu olarak mücadele edecek.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da gerçekleştirilen kupada A Milli Takım'ı final mücadelesinde 81-64 mağlup olarak mutlu sona ulaşmıştı. ABD, İspanya'da gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası finalinde ise Sırbistan'ı 129-92 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Tarihinde 5 kez Dünya Kupası'nı kazanan ABD, Çin'deki organizasyonu da kazanarak bunu en çok başaran ülke olmaya çalışacak.


- 13 yıldır yenilmiyor


ABD, Dünya Kupası ve olimpiyatlar gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır rakiplerine yenilmiyor.

Bu önemli organizasyonlardaki son yenilgisini Japonya'da 2006'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda alan ABD, yenilmezlik serisiyle Çin'e gidecek. 1 Eylül 2006'da Yunanistan'a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı 43 maçı da kazanmayı başardı.

ABD, son Dünya Kupası ve olimpiyat oyunları şampiyonu unvanıyla Çin'de mücadele edecek. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya alan ABD, 2010 Dünya Kupası'nda da mutlu sona ulaşmıştı. 2012 Londra Olimpiyatları'nda unvanını koruyan ABD, 2014 Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. ABD, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da şampiyon olarak bu iki önemli organizasyonda altın madalyayı rakiplerine bırakmadı.


- Eksik kadroyla başarı arayacak


E Grubu'nda Türkiye'nin de rakibi olan ABD, eksik kadroyla başarı kovalayacak.

ABD'nin haziran ayında açıklanan aday kadrosu yıldız oyuncuların turnuvaya katılmayacaklarını açıklamasıyla büyük ölçüde değişti. 10 Haziran'da açıklanan aday kadroda Harrison Barnes, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, James Harden, Eric Gordon, P.J. Tucker, Tobias Harris, Damian Lillard, C.J. McCollum, Kevin Love, Kyle Lowry, Khris Middleton, Brook Lopez, Myles Turner, Kemba Walker, Kyle Kuzma, Paul Millsap, Donovan Mitchell, Jayson Tatum yer almıştı.

Açıklanan kadroda James Harden, Bradley Beal, Anthony Davis, Andre Drummond, Eric Gordon, P.J. Tucker, Tobias Harris, Damian Lillard, C.J. McCollum, Kevin Love, Kyle Lowry, Paul Millsap turnuvaya katılmayacaklarını açıklamıştı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de takımın en önemli eksiklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Daha önce "Gregg Popovich'i seviyorum ama bu yaz, benim adıma milli takımda yer almak için uygun değil." ifadesini kullanan yıldız oyuncu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise yer alabileceğini belirtmişti.

ABD'de organizasyona az süre kala sakatlanan Kyle Kuzma da kadrodan çıkarıldı.

Turnuvanın favorierinden ABD'nin büyük ölçüde değişen kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Harrison Barnes, Jaylen Brown, Joe Harris, Brook Lopez, Khris Middleton, Donovan Mitchell, Mason Plumlee, Marcus Smart, Jayson Tatum, Myles Turner, Kemba Walker, Derrick White.


- En büyük kozu kenar yönetimi


ABD'nin en büyük kozu kenar yönetimi olacak.

Takımın başında NBA takımlarından San Antonio Spurs'u çalıştıran Gregg Popovich bulunuyor. 1996'dan beri San Antonio Spurs'u çalıştıran Popovich, dünyanın en büyük basketbol organizasyonunda takımını 5 kez şampiyonluğa taşıdı.

Kenar yönetiminde Popovich'in yardımcısı Steve Kerr de dikkati çeken isimlerden biri olacak.

Basketbolcu olarak NBA'de uzun bir kariyere sahip olan Kerr, Golden State Warrios'un başında yer alıyor.


- Maç takvimi


ABD'nin Şhanghay'daki maçlarının TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

15.30 Çekya-ABD

3 Eylül Salı:

15.30 ABD-Türkiye

5 Eylül Perşembe:

15.30 ABD-Japonya


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. ABD
  3. Basketbol
  4. Çekya
  5. Japonya
  6. türkiye

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