2019 FIBA Dünya Kupası'nda C Grubu: İspanya

2019 FIBA Dünya Kupası'nın favori takımlarından İspanya, güçlü ve tecrübeli kadrosuyla dikkati çekiyor.

İspanya, tecrübeli Rudy Fernandez, Marc Gasol, Sergio Llull ve Ricky Rubio'nun yanı sıra NBA'de görev alan Willy Hernangomez ile Juancho Hernangomez ile tarihindeki ikinci şampiyonluğu kovalayacak.

Takımın oyun kurucularından Sergio Llull, kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda forma giyecek. 2010 ve 2014'teki organizasyonlarda ter döken İspanyol oyuncu; 2009, 2011 ve 2015'te Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan kadroda yer almıştı. İspanya formasıyla 2012 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Llull, 2016'daki oyunlarda ise bronz madalyanın sahibi oldu. Llull, İspanya'nın 2013 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldığı kadroda yer almıştı.

Llull gibi Rudy Fernandez de tecrübesiyle dikkati çekiyor. 2010 ve 2014'deki organizasyonlarda da yer alan Fernandez, takımının 2006'da kazandığı ilk ve tek Dünya Kupası şampiyonluğunda da kadroda bulunmuştu. 2009, 2011 ve 2015 Avrupa şampiyonalarında altın madalya sevinci yaşayan Fernandez, 2007 Avrupa, 2008 ve 2012 olimpiyat ikinciliği yaşamıştı. Fernandez, 2013 Avrupa ve 2016 olimpiyat üçüncülüğünde de İspanya kadrosunda yer almıştı.

İspanya'nın pota altındaki kozlarından biri ise NBA tecrübesine sahip Marc Gasol olacak. 2006'da dünya şampiyonluğu yaşayan Gasol, 2009 ve 2011'de Avrupa şampiyonu olan kadroda yer aldı. İspanyol oyuncu, 2007 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Her bölgede etkili oyunculara sahip İspanya'nın oyun kurucularından biri de tecrübeli Ricky Rubio olacak. NBA takımlarından Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, Phoenix Suns formaları giyen Rubio, Çin'de başarı kovalayacak.

NBA'de forma giyen Willy Hernangomez ile kardeşi Juancho Hernangomez de İspanya'nın güvendiği isimler arasında yer alacak.

İspanya Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Quino Colom, Rudy Fernandez, Pau Ribas, Ricky Rubio, Victor Claver, Marc Gasol, Willy Hernangomez, Juancho Hernangomez, Pierre Oriola, Xavier Rabaseda, Sergio Llull, Javier Beiran.

Dünya Kupası geçmişi

İspanya Milli Takımı, daha önce Dünya Şampiyonası'na 11 kez katıldı. 1950 yılındaki ilk şampiyonayı 10. tamamlayan İspanya'nın bir sonraki finallere yükselmesi için 24 yıl geçmesi gerekti. 1974'te geri döndüğü turnuvada 5. olan İspanyollar, Kolombiya 1982'de ilk kez yarı finale yükseldi. 1982'den itibaren gerçekleştirilen tüm şampiyonalarda boy gösteren Avrupa temsilcisi, Japonya'da düzenlenen 2006 Dünya Şampiyonası'nda tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da gerçekleştirilen turnuvayı 6. bitiren İspanya, 2014'te ev sahibi olduğu organizasyonda ise 5. oldu.

FIBA dünya sıralamasında 2. sırada bulunan İspanya, organizasyonda 93 karşılaşma oynadı. Bunların 65'ini kazanan İspanya, 28 kez mağlup oldu. İspanya'nın dünya şampiyonaları geçmişi şöyle:

1950 - 10'uncu

1974 - 5'inci

1982 - 4'üncü

1986 - 5'inci

1990 - 10'uncu

1994 - 10'uncu

1998 - 5'inci

2002 - 5'inci

2006 - Şampiyon

2010 - 6'ncı

2014 - 5'inci

Elemelerde Türkiye ile karşılaştı

İspanya, Avrupa elemelerinde Türkiye ile de karşı karşıya geldi.

Elemelerin 1. turunda Karadağ, Slovenya ve Belarus ile yaptığı 6 maçı da kazanarak lider şekilde 2. tura yükselen İspanya, bu grupta Türkiye, Letonya ve Ukrayna ile maçlarını yaptı. 2. turda 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan İspanya, adını Dünya Kupası'na yazdırdı.

Türkiye, Ankara'daki eleme maçında İspanya'yı 71-67 mağlup etmeyi başardı. Milli takım, deplasmandaki karşılaşmadan ise 74-58 mağlup ayrıldı.

C Grubu'ndaki maçları

C Grubu'ndaki maçlarını Çin'in Guangzhou şehrinde oynayacak İspanya'nın TSİ maç programı şöyle:

31 Ağustos Cumartesi:

15.30 İspanya-Tunus

2 Eylül Pazartesi:

15.30 Porto Riko-İspanya

4 Eylül Çarşamba:

15.30 İspanya-İran