2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkarıldı



İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkartıldı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Berk İbrahim Uğurlu'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli takımın kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

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