2019 FIBA Dünya Kupası'na doğru
A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkarıldı28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:29
İSTANBUL (AA) - Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Berk İbrahim Uğurlu kadrodan çıkartıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Berk İbrahim Uğurlu'nun geçirdiği sakatlık nedeniyle 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milli takımın kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
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