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2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi şampiyonu Rusya

- Rusya: 3 - ABD: 1- Final maçında ABD'yi yenen Rusya, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:29
2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi şampiyonu Rusya


ANKARA (AA) - Rusya Erkek Milli Voleybol Takımı, FIVB Uluslar Ligi'nde şampiyon oldu.

Voleybol Dünya Grand Prix'sinin yerini alan turnuvanın ikincisi, Rusya ile ABD arasındaki final karşılaşmasıyla sona erdi.

ABD'nin Şikago kentindeki final maçında Rusya, rakibini 25-23, 20-25, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Rusya böylece geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şampiyonluğa ulaşarak üst üste ikinci kez kupayı kazanmayı başardı.

Üçüncülük maçında ise Polonya, Brezilya'yı 25-17, 25-23, 25-21'lik setlerle 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.


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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:29
  1. FIVB Uluslar Ligi
  2. final
  3. Rusya Erkek Milli Voleybol Takımı
  4. Voleybol

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