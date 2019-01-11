2019 ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet başvurusu için neler gerekli? E-ehliyet sınavı nasıl yapılacak?

2019 yılı ehliyet sınavı tarihleri MEB’in açıkladığı sınav takvimi ile belirlendi. Binlerce sürücü adayı ehliyet sınavının şartlarını ve sınav tarihlerini araştırıyor. İşte konu hakkında detaylar!

Ehliyet sınavları ne zaman?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2019/MTSK e-Sınavı 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 (yedi) günü randevulu sistemle gerçekleştirilecektir.

Ehliyet başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin:

- T.C. kimlik numarasını gösteren belge aslı ve fotokopisi(nüfus cüzdanı, pasaport veya avukatlık kimliği)

- Diploma veya diploma yerine geçecek belgenin aslı ve fotokopisi,

- Uzman veya pratisyen tabip tarafından verilen sağlık raporu,

- Ehliyet almasına engel teşkil edecek sabıka kaydının bulunmadığına dair evrak,

- Mevcut sürücü belgesi dışında sertifika alacak kursiyerler sahip oldukları sürücü belgesinin fotokopisi,

- Kursiyerler arasında 18 yaşını doldurmamış olanlar veli/vasi muvafakat namesi

- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biYometrik fotoğraf.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin:

Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.

Elektronik ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

Elektronik ehliyet sınavı için randevu alınmaktadır. Merkezi sınav gibi aylarca beklemeye gerek yoktur. Eğer kursiyer sınavdan başarısız olursa yeni bir sınav için en erken 15 gün sonra e-sınava girebilmek için randevu alabiliyor. Bir kursiyer en son katıldığı sınavdan sonra 45 Gün içinde elektronik sınava girmezse 1 hakkı yanmış oluyor. O yüzden en son girdiğiniz e-sınav tarihinde itibaren geciktirmeden elektronik sınava girmeniz gerekiyor.

E-ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınavı tamamlar tamamlamaz aynı saat içinde sonuçlarınızı alabiliyorsunuz. Merkezi sınavlarda sonuçlar 10 gün sonra açıklanmaktadır. Aday sınavdan kalınca bir sonraki sınav tarihini beklemek zorunda kalıyordu. Bu aylar sürebiliyor. E-sınav ile en yakın zamana randevu alarak başvuru yapabiliyorsunuz. Bu da zamandan tasarruf etmeniz açısından çok değerli.

E-ehliyet sınavı nasıl yapılır?

e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıylayapıldığı sınavlardır.

E-ehliyet sınavı ücreti nedir?

E-ehliyet sınavı için ödenecek ücretlerde herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir. Elektronik sınav giriş ücreti 70 TL’dir. E-sınav ücretlerini banka yoluyla ödeyebilirsiniz.(Ziraat, Halk ve Vakıf bank)

Elektronik sınava başvuru yapabilmek için koşul nedir?

Elektronik sınava başvuru yapabilmeniz için sürücü kursunun vereceği teorik eğitimi tamamlamanız gerekiyor. Eğitimi tamamladıktan sonra elektronik sınav merkezlerinde sınava girebilirsiniz.

Elektronik sınava giriş hakkı kaçtır?

Elektronik sınava giriş hakkı 4(dört)’tür. E-sınava başvuru yapan bir aday teorik sınava başvuru yapamaz. Yapabilmesi için 4 hakkı sonunda başarısız kabul edilmesi gerekir. Fakat teorik sınava giren bir aday e-sınava geçiş yapabilir.

E-sınav randevu tarihi değiştirilebilir mi?

2018 E-sınav kılavuzuna: göre “Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, e-sınav tarihinden en az 3 (üç) gün önce randevusunu değiştirebilir.”

Elektronik sınavda hangi alanlarda soru soruluyor?

Elektronik sınavda 12 İlk yardım, 23 Trafik, 9 Motor ve 6 Trafik adabı sorusu sorulmaktadır. Sınav toplam 50 sorudan oluşuyor. Sınav süresi 45 dakika sürmektedir.

Elektronik sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına ne zaman girecek?

Direksiyon sınavlarının planlaması yapılırken birçok unsur göz önüne alındığı için herhangi bir tarih belirtmek hatalı olur. Fakat en az 2 hafta sonra veya daha geç bir tarihte olabilir.

E-Sınav için giriş belgesi var mı?

Evet var. Sınava girebilmeniz için giriş belgenizi kursunuzdan almayı unutmayınız. Sınava girerken yanınıza elektronik cihaz almayınız. Kimlik belgeniz mutlaka yanınızda olsun. Sınavdan en az yarım saat önce gireceğiniz binada hazır bulunmanız gerekir. E-sınav kılavuzuna göre sınava geç kalırsanız ve o sırada sizden önce çıkan bir aday olursa sınava alınmayacağınız belirtilmektedir. Fakat geç kaldığınız halde sınavdan kimse çıkmamış ise sınava alınacağınız belirtilmektedir. İşinizi sağlama alıp erkenden sınava yerine gidiniz.

E-Sınav için başarı sınırı kaçtır?

E-sınav’da 50 soru sorulacak ve her soru 4 şıktan oluşacaktır. Sınavdan başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gerekiyor