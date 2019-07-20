2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne doğru - Organizasyonda Türkiye'yi 126 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019) yarın başlıyor. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir organize edilen EYOF'un bu yıl 15'incisi başkent Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinlerinde gerçekleşecek.

Türkiye, 50 ülkeden 3500'ü aşkın sporcunun katılacağı organizasyonda 9 branşta 126 sporcuyla mücadele edecek. Türkiye, EYOF'ta artistik cimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol, yüzme branşlarında 126 sporcu ile kürsü mücadelesi verecek.

Macaristan'da 2017 yılında düzenlenen EYOF'ta Türkiye, 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 19 madalya kazanmıştı.



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