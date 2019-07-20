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2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

- Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı organizasyona, cimnastik branşından 6 sporcu katılacak

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:45
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali


ANKARA (AA) - Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), 21-27 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'deki organizasyonda bu branştan 6 milli sporcu yarışacak.

EYOF'ta Türkiye'yi temsil edecek milli cimnastikçiler bugün Bakü'ye gitti.

Ay-yıldızlı kafilede hakemler İbrahim Bulut, Tuncay Dalgıç ve Cem Volkan, antrenörler Derya Öner Ağan, Nuri Tufan, Ersin Yılmaz ile sporcular Cem Kendirci, Dilara Yurtdaş, Bilge Tarhan, Bora Tarhan, Kerem Şener ve Emre Dodanlı yer aldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:45
  1. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
  2. Bakü
  3. Cimnastik
  4. EYOF

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