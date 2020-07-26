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Spor

2019-2020 sezonunun şampiyonu son maçına çıkıyor

Başakşehir, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Bugünde şampiyon Başakşehir son maçına çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 11:51:00 - 2020-07-26 11:51:40
2019-2020 sezonunun şampiyonu son maçına çıkıyor

Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda bugün karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Maç sonrası kutlama yapılacak

Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi.

Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.

Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

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