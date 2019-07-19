2019-2020 Sezonu Temsilci Klasmanları belirlendi 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak temsilcileri açıkladı.

2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak temsilcileri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan temsilci klasmanları kategorisinde Kayseri’den 4 isim görev aldı.

Üst Klasman Temsilci kategorisinde Cemil Kayhan ve Şevket Uyar yer alırken, Klasman Temsilci kategorisinde Hakkı Ulucan ve Federasyon Güvenlik Akreditasyon Temsilcisi listesinde Osman Kayaalp yer aldı.

Üst Klasman Temsilcileri: Cemil Kayhan-Şevket Uyar

Klasman Temsilcisi: Hakkı Ulucan

Federasyon Güvenlik Akreditasyon Temsilcisi: Osman Kayaalp

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