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Spor 2018'de Vodafone Arena'yı karıştıran eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a geliyor
Spor

2018'de Vodafone Arena'yı karıştıran eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş, 2018 yılında derbi maçında Vodafone Arena'da ortalığı karıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza transfer edecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:06:00 -
2018'de Vodafone Arena'yı karıştıran eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Welinton, Montero, Mensah, N'Sakala ve Atakan Üner'i alan Beşiktaş Sergen Yalçın’ın isteği sonrası ön libero arayışlarına girdi.

Yönetim Atiba’nın yaşının ilerlemesi üzerine 6 numaraları pozisyona ilginç bir adayı radarına aldı.

2018 yılında Fenerbahçe formasıyla Vodafone Arena’da ortalığı karıştıran, geçtiğimiz günlerde Al Ahli ile yollarını ayıran Josef de Souza Beşiktaş’ın transfer listesine girdi.

Yönetim 31 yaşındaki oyuncunun menajeriyle masaya oturdu. Brezilya’dan da talipleri olan Josef de Souza 2 yıllık sözleşme istiyor.

Ne olmuştu?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan çeyrek final ilk maçında olaylar çıktı. Bir pozisyonda Ricardo Quaresma ile Josef de Souza arasında gerginlik yaşandı. Quaresma, Souza’ya yumruk atarak kırmızı kart gördü.


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