2018 Ramazan pidesi kaç TL olacak?

Müslüman alemi için kutsiyeti tarif edilemez ay, Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini de ihtiva eden Ramazan ayı feyzi, bereketi, manevi bütünlüğü kadar eş dost ile bir araya gelmemiz için de güzel bir vesile olur. Kalabalık iftar sofraları, bereketi geceye ışık tutan sahur sofraları Ramazan ayının bizlere sunduğu güzelliklerden yalnızca birkaçıdır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan'ın demirbaşı Ramazan pidesi bu sene ne kadar olacak? İşte, 2018 Ramazan pidesi satış fiyatı...

2018 RAMAZAN PİDESİ KAÇ TL OLACAK?

Mübarek Ramazan ayında müminler için farz kılınan orucumuzu açmak için ilk sarıldığımız şey sıcacık pide olur. 11 aylık hasretin sonunda kavuşacağımız Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatı belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, basın toplantısında ramazan pidesinin fiyatını duyurdu.

Geçen sene kilogramı 6,66 lira olan ramazan pidesinin fiyatı bu sene 8 fiyat artışı ile 7,2 lira olarak belirlendi. Ankara ve İstanbul satış fiyatı geçen sene 300 gramı 2 lira şeklindeyken, bu yıl 275 gramı 2 liradan satılacak. İzmir'de ise 275 gramı 2 liradan satışa sunulacak.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl 16 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen Ramazan'ın ilk günü İstanbul'daki vatandaşlarımız 03:32'de ilk oruçlarına niyet edecekler ve 20:26 saatinde ise oruçlarını açarak iftarlarını eda edecekler. Bu sene iftar vakitleri kısalmayacak, geçen yılda olduğu gibi birer dakika uzayacak. İstanbullular son oruçlarını da 20:48'de açacaklar.

2018 FİTRE MİKTARI BELLİ OLDU!

Diyanet tarafından belirlenen fitre fiyatları geçen sene 16 TL idi. 2018 yılı Ramazan ayı için belirlenen fitre miktarı ise 19 TL oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yılki Fitre'yi belirlerken bir kişinin asgari geçim tutarını hesapladı. Buna göre 2018 yılı Fitre tutarı 19 TL olarak belirlendi. Asgari olarak belirlenen miktarın üzerinde fitre verilebileceği ifade edildi.