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2018 Ramazan ayı ne zaman bitecek?

11 ayın sultanı Ramazan'a az bir zaman kaldı. Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 10 Haziran Pazar günü sona erecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:18
2018 Ramazan ayı ne zaman bitecek?

11 ayın sultanı Ramazan'a az bir zaman kaldı. Dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman ilk orucun ne zaman tutulacağını aramaya başladı.

2018 RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da başlayacak ve üç gün sürecek.

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 16:18
  1. 2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
  2. 2018 Ramazan ayı ne zaman bitecek?

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