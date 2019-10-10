2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Olga Tokarczuk kimdir?
Geçtiğimiz yıl yaşanan bazı olaylar sebebiyle 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini bulamamıştı. Bugün hem 2018 hem de 2019 Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'un oldu. Peki, Olga Tokarczuk kimdir?10 Ekim 2019 Perşembe 15:58
Geçtiğimiz yıl yaşanan bazı olaylar sebebiyle 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini bulamamıştı. Bugün hem 2018 hem de 2019 Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu. 2018 Nobel Edebiyat Ödülü Polonyalı yazar Olga Tokarczuk'un oldu. Peki, Olga Tokarczuk kimdir?
Geçtiğimiz yıl verilmeyen 2018 Nobel Edebiyat Ödülü, bu yıl takdim edildi. Ödülü kazanan isim Polonyalı yazar Olga Tokarczuk oldu.
Olga Tokarczuk kimdir?
Olga Tokarczuk 29 Ocak 1962'de Polonya'da doğdu. Ünlü yazar bir dönem Varşova Üniversitesi’nde psikolog olarak çalıştı.
Olga Tokarczuk geçtiğimiz yıl Man Booker 2018 ödülünü kazanmıştı. 2018 yılında edebiyat dünyasının en prestijli iki ödülünü kazanan Olga Tokarczuk’un Türkçe’ye çevrilen eserleri mevcut.
Olga Tokarczuk'un Türkçe'ye çevrilen kitapları;
Koşucular
Aç gözünü artık yaşamıyorsun
Gündüzün evi gecenin evi
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