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2018 KYK yurt başvuru sonuçları sorgula

3 Eylül’de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvruları başlamıştı. Bu tarihte KYK’ya yurt başvurusu için başvuran öğrencilerin merakla beklediği KYK başvuru sonuçları son dakika gelişmesi yaşandı. 2018 KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları sonuc.kyk.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:56
2018 KYK yurt başvuru sonuçları sorgula

3 Eylül’de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvruları başlamıştı. Bu tarihte KYK’ya yurt başvurusu için başvuran öğrencilerin merakla beklediği KYK başvuru sonuçları son dakika gelişmesi yaşandı. 2018 KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları sonuc.kyk.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK, her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere barınma desteği vermeye devam ediyor. 2018 yılında ilk kez üniversiteye yerleşen ve eğitim alacakları şehirlerdeki KYK yurtlarının barınma imkanlarından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuru yaptığı KYK yurtları için sonuçlar, üniversiteli adaylarının erişimine açıldı. İşte, KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama sayfası. 2018 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, yurtlarda kalabilmek için yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği başvurular için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Kredi Yurtlar Kurumu, burslara dair başvuru süreçlerinde tüm öğrencileri baz alarak başvurularının yapılacağını önceden açıkladı. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarının hemen ardından burs başvuruları e-Devlet’te başlıyor. DGS tercih sonuçları en erken ne zaman açıklanır? Tercih başvuruları 14 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercihleri 15-20 gün içerisinde açıklıyor. Burs başvuruları en erken Ekim’in ilk haftası – Ekim’in ikinci haftası başlatması bekleniliyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:56
  1. 2018 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
  2. İşte kyk sonuç sorgulama sayfası

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