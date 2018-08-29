2018 KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavına girecekler DHBT sınav başvurularının ne zaman başlayacağını ve sınav 2018 DHBT sınav tarihini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmam-Hatip Müezzin Kayyum ve Kuran kursu öğretici alım sınavlarına yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvurularına ilişkin son dakika bilgisine göre 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Öte yandan 2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuruları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmam-Hatip Müezzin Kayyum ve Kuran kursu öğretici alım sınavlarına yani Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) katılabilmek için adayların önce KPSS başvurusu yapmaları gerekmektedir. KPSS DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak2018 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) sınavının başvuruları 9-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 1 Kasım 2018 olarak belirlendi. 2018 KPSS DHBT Sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi konularından oluşacak ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak. Bu testte, "İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi), Siyer, İslam Ahlakı" konu başlıklarından sorular yer alacak. İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için ilahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için imam hatip okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacak. Test "Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, Dini Hitabet" konu başlıklarından oluşacak.