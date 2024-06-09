2018 Ali Koç’u konuşuyor: Takımı bilmeyeni direktör yaptık!

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Ali Koç’un Fenerbahçe Başkanlığı’nı değerlendirdi.

İşte o yazı:

Ali Koç 2018’de, ne tantanalarla Fenerbahçe’ye başkan olmuştu..

“Yılların başkanı Aziz Yıldırım devrildi, sıra Tayyip Erdoğan’da” kıyaslamaları yapılmıştı..

Hatta Aziz Yıldırım ile Tayyip Erdoğan’ın dünya görüşleri farklı olsa da, biri Fenerbahçe’nin, diğeri ise Türkiye’nin en tepesindeki isim olmaları ve özellikle de uzun yıllar yönetimde oldukları birbirine benzetilip, “Dip dalgası ile Yıldırım gitti, sıra Erdoğan’da” çıkarımları yapılmıştı..

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Yıldırım gitti ama.

Hemen iki ay sonrasında 2018 seçimlerini Erdoğan kazandı..

Ardından 2023 cumhurbaşkanlığı seçimini, yine Erdoğan kazandı..

Bugün Yıldırım seçim kazanabilecek mi, akşam saatlerinde belli olacak..

Seçimi kim kazanırsa kazansın, önemli olan söylenilenler, yapılanlar ve kurallara bağlılık..

2024 başkanlığı için Ali Koç’un konuşmasını, dün dinlemişinizdir..

Onlar yeni sözler..

Yeni sözleri sıhhatli değerlendirebilmek için..

Eski sözleri ve süreç içinde o sözlerin yerine getirilip getirilmediğine bakmak gerekir..

Onun için de..

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