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Gündem 2018 Ali Koç’u konuşuyor: Takımı bilmeyeni direktör yaptık!
Gündem

2018 Ali Koç’u konuşuyor: Takımı bilmeyeni direktör yaptık!

Yeniakit Publisher
2024-06-09 10:48:00 -
2018 Ali Koç’u konuşuyor: Takımı bilmeyeni direktör yaptık!

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 2018 Ali Koç’u konuşuyor: Takımı bilmeyeni direktör yaptık! Başlık yazı kaleme aldı.

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında, Ali Koç’un Fenerbahçe Başkanlığı’nı değerlendirdi.

İşte o yazı:

Ali Koç 2018’de, ne tantanalarla Fenerbahçe’ye başkan olmuştu..

“Yılların başkanı Aziz Yıldırım devrildi, sıra Tayyip Erdoğan’da” kıyaslamaları yapılmıştı..

Hatta Aziz Yıldırım ile Tayyip Erdoğan’ın dünya görüşleri farklı olsa da, biri Fenerbahçe’nin, diğeri ise Türkiye’nin en tepesindeki isim olmaları ve özellikle de uzun yıllar yönetimde oldukları birbirine benzetilip, “Dip dalgası ile Yıldırım gitti, sıra Erdoğan’da” çıkarımları yapılmıştı..
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Yıldırım gitti ama.

Hemen iki ay sonrasında 2018 seçimlerini Erdoğan kazandı..

Ardından 2023 cumhurbaşkanlığı seçimini, yine Erdoğan kazandı..

Bugün Yıldırım seçim kazanabilecek mi, akşam saatlerinde belli olacak..

Seçimi kim kazanırsa kazansın, önemli olan söylenilenler, yapılanlar ve kurallara bağlılık..

2024 başkanlığı için Ali Koç’un konuşmasını, dün dinlemişinizdir..

Onlar yeni sözler..

Yeni sözleri sıhhatli değerlendirebilmek için..

Eski sözleri ve süreç içinde o sözlerin yerine getirilip getirilmediğine bakmak gerekir..

Onun için de..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

Milli bekâ

Fenerin başına milli vatanperver büyüğümüz aziz beyin geçmesi elzemdir.

Futbol.

Ali koç şımarık zengin budalası olduğunu kanıtladı akşam. Cahil ve teiyesiz takımı yönetmeği hiç bilmiyor. 21 puan kaybını hakemlere yüklerken de utanmadı. Aziz başkan adam ali dedikoducu. Birde acun soytarısı var aziz morinyoya ulaşamaz bile demişti acun akşam senide top etti aziz başkanvelhasıl aziz başkan cahil baba paralı gerzeklere ders verdi. Ha birde kitap tavsiye etti. Amma işigücü londra olan nerden bilsin hallacı mansuru
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