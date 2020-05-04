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Spor

2016 yılında öldüğü açıklanan futbolcu ortaya çıktı

Schalke 04'ün alt yapısında yetişen ve 2016 yılında memleketi Kongo'da öldü denilerek ölüm belgesi paylaşılan Hiannick Kamba ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:46:00 -
2016 yılında öldüğü açıklanan futbolcu ortaya çıktı

2016 yılında, Schalke 04 altyapısından yetişen Hiannick Kamba, ülkesinde bir trafik kazası geçirerek öldüğü açıklanmıştı. Hatta kazadan kısa süre sonra ölüm belgesi paylaşılarak cenaze işlemleri yapılmıştı. O dönem çok yetenekli bir oyuncu olduğu söylenen ve geleceği çok parlak olduğu iddia edilen futbolcudan gelen bu haber futbol dünyasını yasa boğmuştu.

2020 yılında ortaya çıktı

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild'de yer alan habere göre Hiannick Kamba ölmemiş. Gezmeye gittigi ülkesinde bir gezi esnasında kaybolmuş. Eşi de bunu fırsat bilerek, sigortadan para almak için böyle bir yalan uydurmuş. Kamba şu an Almanya'da ve bir kimya fabrikasında çalışıyor. Eşi hakkında ise soruşturma açıldı.

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