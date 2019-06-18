2012'de Mursi'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, 2017'de terörist ilan etmişti! "Allah rahmet eylesin"

yeniakit.com.tr Mısır’ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı ve İhvan lideri Muhammed Mursi, dün şehit olarak Hakk’a yürüdü. Mursi’nin vuslatının ardından birçok lider taziye mesajı yayınlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yorumu göze çarptı. Türkiye’nin dış politikasının eleştirmek için Rabia işaretini terör simgesi olarak niteleyerek İhvan’ı terörist ilan eden Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada Mursi’ye Allah’tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

“Allah rahmet eylesin”

Kemal Kılıçdaroğlu, şiddete, darbelere karşı olduklarını, demokrasiden, insan haklarından yana olduklarını belirterek, bütün bunların, demokrasinin güçlenmesi için "olmazsa olmazlar" olduğunu söyledi. Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine değinen Kılıçdaroğlu, Mursi'nin bir darbeyle devrildiğini ve idamla yargılandığını anımsattı.

Mısır'da darbeye karşı çıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, büyükelçilik yapmış milletvekilleri Osman Korutürk ve Faruk Loğoğlu'nu Mısır'a göndererek, siyasi idamlara başvurulmamasını söylemelerini istediğini anlattı. Kılıçdaroğlu, siyaseten bir insanın idamının doğru olmadığını, siyasi idamlar sonunda nasıl toplum çıktığı görmek isteniyorsa, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakılması gerektiğini, siyasi idamların toplumun vicdanında derin yaralar açtığını, derin travmalara yol açtığını söylediklerinin altını çizdi.

Mursi'ye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki Mursi, bir cumhurbaşkanı çerçevesinde bir törenle defnedilsin. Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek, süratle defin işlemleri yapıldı. Bunu demokrasi kültürümüz açısından da inançlarımız, ahlak açısından da doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Mursi ile dünyamız, siyasi dünyalarımız da çok farklıydı. Ankara'ya ziyarete geldiğinde, kendisi beni kabul etmişti, kısa bir süre görüşme imkanı doğmuştu." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mısır'ın dostluğuna, kardeşliğine ihtiyaçları olduğunu, aynı kültür, aynı inançlardan geldiklerini vurguladı. Bir ülkede kısa sürede de olsa cumhurbaşkanlığı yapan birine saygı duymaları gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, adaletin de bunu öngördüğünü anlattı.

2017’de terörist ilan etti

Kılıçdaroğlu, 2017 senesinde de bir grup toplantısında, Mısır'daki zulme karşı direnişle birlikte dünya Müslümanlarının sembolü haline gelen 'Rabia' işaretine, “terörist simge” yakıştırmasında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, “Bir terör örgütünün 4 parmağını getirdiniz kendi simgeniz yaptınız. İkincisi Yemen'deki kirli savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'nin her türlü desteği vermesi lazım.” demişti.

2012’de takdir ve teşekkür etti

2012’de Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Muhammed Mursi’ye, kendisini kabul ettiği için teşekkür eden Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik yollarla göreve geldiği için kendisini takdir ettiklerini belirtmişti.