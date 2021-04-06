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Ekonomi 2008 krizi bilen isimden bomba dolar tahmini!
Ekonomi

2008 krizi bilen isimden bomba dolar tahmini!

Dünyanın 2008 yılında yaşadığı küresel ekonomik krizi öngörebilen isimler arasında yer alan ekonomist Nouriel Roubini, orta vadede ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla doların zayıflayacağı tahmininde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:49:00 -
2008 krizi bilen isimden bomba dolar tahmini!

Dünyanın 2008 yılında yaşadığı küresel ekonomik krizi öngörebilen isimler arasında yer alan ekonomist Nouriel Roubini, ABD Hazine tahvil faizine işaret ederek, yükselişin devam etmesinin piyasaları karıştırabileceğini söyledi.

Balonlar patlayacak

Roubini, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizinin bu sene yüzde 2’nin üzerine çıkmasıyla ilk şokun gerçekleşebileceğini vurguladı.

Bloomberg News'e konuşan Roubini, risk iştahındaki artış ile ilgili "Büyük çapta balonlar, risk alma ve kaldıraçlı işlem görüyoruz. Birçok oyuncu çok fazla kaldıraçlı işlemle büyük boyutlarda risk aldı ve bu da bazılarının patlayacağı anlamına geliyor" dedi.

Dolar zayıflayacak

Roubini'ye göre, dolar orta vadede ABD ekonomisindeki çifte açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak ve ABD'nin Rusya, Çin, Kuzey Kore gibi ülkelere yaptırımlarının da bu ülkelerin dolardan uzaklaşmasına neden olacak.

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