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Gündem 2004'te yazılmış! Enkazda bulunan tahta parçası görenleri şaşırttı
Gündem

2004'te yazılmış! Enkazda bulunan tahta parçası görenleri şaşırttı

Kahramanmaraş’ta enkazda “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 11:54:00 -
2004'te yazılmış! Enkazda bulunan tahta parçası görenleri şaşırttı

Türkiye "asrın falaketi" nin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Deprem bölgesinde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.

Depremde yıkılan Anadolu Apartmanında ANDA ekipleri tarafından “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu. Aynı tahtada "2004" tarihi yazılı olduğu da görüldü.

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