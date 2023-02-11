2004'te yazılmış! Enkazda bulunan tahta parçası görenleri şaşırttı
Kahramanmaraş’ta enkazda “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.
Türkiye "asrın falaketi" nin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Deprem bölgesinde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.
Depremde yıkılan Anadolu Apartmanında ANDA ekipleri tarafından “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu. Aynı tahtada "2004" tarihi yazılı olduğu da görüldü.