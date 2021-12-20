2000 model Tofaş Doğan'a bakın ne kadar istiyorlar

"Kuş serisi" olarak bilinen Şahin, Doğan, Serçe, Kartal model araçların fiyatları uçuşa geçti. İkinci el piyasasında hâlâ ilgi gören bu otomobillerin fiyatı, sıfır araçlarınkiyle yarışıyor.

Türkiye’nin otomotiv tarihinde derin izler bırakan, isimlerine hayran sayfaları, fan kulüpleri kurulan, hatta belgesellere mevzu olan ‘kuş serisi’ olarak bilinen “Şahin, Doğan, Serçe, Kartal” model araçlar, son zamanlarda ‘Fabrikadan çıktığı gibi’, ‘Kusursuz’, ‘Türkiye’de tek’, ‘Koleksiyonluk’ gibi başlıklarla ilana çıkıyor.

1 milyon 700 bin adetle Türkiye’nin en çok üretilen ve satılan binek araba unvanına sahip olan kuş serisi modeller, bugün bile 300 bin TL’lere varan fiyatlarla satışa çıkıyor.

İşte fiyatlarıyla dikkat çeken bazı modeller: