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Ekonomi 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı!
Ekonomi

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 11:36:00 -
2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı!

EYT'den yararlanamayanlar için yeni bir çalışmanın olabileceği konuşuluyor. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar gözlerini emeklilikle ilgili düzenlemeye ilişkin gelecek açıklama çevirmiş durumda. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, kademeli emeklilik konusunda alternatifleri masaya yatırarak şu anda var olan sorunları sıraladı.

EYT'den yararlanamayanlar için yeni bir çalışmanın olabileceği konuşuluyor. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar gözlerini emeklilikle ilgili düzenlemeye ilişkin gelecek açıklama çevirmiş durumda. Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, kademeli emeklilik konusunda alternatifleri masaya yatırarak şu anda var olan sorunları sıraladı.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT Meclis'ten geçmiş ve yaş nedeniyle emekli olamayanlar haklarına kavuşmuştu. Kulislerde son zamanlarda EYT'den yararlanamayan 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlarla ilgili bir çalışmanın yapılabileceğinden bahsediliyor.
Uzman isimlerden peş peşe açıklamalar gelirken Sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, kademeli emeklilik konusunda çeşitli alternatiflerin olabileceğini ifade etti.

3 AYRI DÖNEM BELİRLENİYOR

HaberGlobal canlı yayınında konuşan sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, "Emeklilik kıstasları ile ilgili hem süreyi hem yaşı belirleyen 3 ayrı dönem belirleniyor.
8 Eylül 1999'dan bir gün sonrasında işe girdiyseniz yaş kriteri kalkmamış oldu ve süre olarak 17 yıl ileriye attı. Yaşla ilgili de kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olmak üzere yaş kriteri de ortada" dedi. Yılmaz açıklamasının devamında şunları aktardı:
"EYT sürecinde kadında 38, erkekte 43 yaş üzerinden değerlendiriliyordu. Kademe isteyenler hemen emeklilik istemiyor. Biraz daha hakkaniyetli, yaşlarda düzenlemeler istiyorlar. 2000-2008 girişi olanların prim günleri 7000 gün, 2008 sonrasında 7200 gün
Onların isteği 6250 ve 6925 gün arasında emeklilik talebi ve yaşla ilgili iyileştirme talep ediyorlar. Kısmen haklılar çünkü sosyal güvenlik ve anayasada eşitlik varsa onlara da düzenleme getirilebilir ama şu anda bir çalışma olduğunu bilemiyoruz.
Burada önceki EYT ile ilgili 20 yıllık süreç vardı. Orta ve uzun vadede olabilir tabii ki. Çünkü buradaki yaşlar ileriye gidince orada çalışmak isteyen hem kadın hem erkek olsun, yaşlı diye onlara iş verilmiyor. Aile ekonomileri de riskle karşı karşıya kalıyor."

"ÇEŞİTLİ ALTERNATİFLER OLABİLİR"

Kademeli emeklilik konusunda çeşitli alternatiflerin olabileceğini aktaran Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"7'ye varan yaş sistemleri de var dünyada ama yaşları esnetip öncesinde emeklilik olabilir. Maaşın daha düşük verilmesiyle ilgili seçenek sunulabilir. Yaş ilerledikçe maaş da yükselebilir.
EYT'de ilk etapta 2 milyon 200 bin devamında 4 milyon 900 bin kişi emekli oluyor. Bunlar zaten çoğunluğu sistemden ayrılıp evde tadını çıkaramıyorlar. Onlar sistemde kalıp yine prim ödeyip hem SGK'ya hem Maliye Bakanlığı üzerinden vergi kıstasında sistemden destek alıyor. Bizim farklı sorunlarımız da var. En basitinden staj ve çırakların talepleri var. Borçlanmayla ilgili talepleri var. Bağ-Kur tescil mağdurları var.
8 Eylül 1999 öncesi işe girenler zaten yasa ile haklarına kavuştular. Şu anda sahada 8 Eylül'den 1999'dan sonra olan 9 Eylül 1999 itibarıyla işe girişleri olan vatandaşlarımız var."

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