200 yıllık zaman kapsülü hayal kırıklığına uğrattı

ABD'de West Point Askeri Akademisi'nde yaklaşık 200 yıllık bir zaman kapsülünün açılışı dolasıyla tören düzenlendi. Etkinliğe gerekli analizleri yapabilmeleri için tarihçiler de davet edildi.

Medya mensuplarının da toplandığı salonda, zaman kapsülü maskeli, eldivenli ve gözlüklü yetkililer tarafından açıldı.

Toz ve çamurdan başka bir şey çıkmadı

Ama tüm bu özen boşuna çıktı. Kurşundan kutunun içinde toz ve çamurdan başka bir şey yoktu.

NTV'de yer alan habere göre, askeri akademinin arkeoloğu Paul Hudson durumu hayal kırıklığı olarak niteleyerek, “Kapsül beklentilerimizi pek karşılamadı. Alt kısmı esnemiş. Buradan nem ve su girdiğini düşünüyoruz. Bu kadar zahmete girip boş bir kapsül gömdüklerini düşünmek istemiyorum. İçinde biriken çamuru eleyip herhangi bir kalıntı bulmaya çalışacağız." diye konuştu.

Diğer taraftan arkeologlar, kapsülde kağıt veya odun gibi zamanla yokolan organik materyaller olabileceği görüşünde. Bunun belirlenmesi için çalışmalar yürütülecek.

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Yeni kapsül yerleştirilecek

West Point Askeri Akademİsi yetkilileri, zaman kapsülüyle hayal kırıklığına uğrasa da pes etmedi. Gelecek nesillerin de aynı hayal kırıklığını yaşamaması için harekete geçti. Anıtın restorasyon çalışmaları gelecek yıl tamamlandıktan sonra zemine yeni bir zaman kapsülü yerleştirilmesi planlanıyor.