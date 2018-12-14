İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, son 5 yıl içinde ihracatın 150 milyar dolardan 170 milyara çıkmasının ayrı bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, "Birkaç yıl içinde 200 milyar dolarlı ihracatları yapmak en büyük hedefimiz ve çalışmamız." dedi.



Gülle, "Küresel Krizden Çıkışın Yol Haritasını Belirlemek" ana temasıyla düzenlenen 2. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, sorunların çözümünde fikir alışverişinde bulunmanın çok önemli olduğunu vurguladı.



Bu yılın sonunda ihracatın 170 milyar dolar olacağını bildiren Gülle, "Son 16 yılda ekonomimiz kendi alanında birinci nesil reformlarla milli gelirini 231 milyar dolardan 852 milyar dolara yükseltirken, ihracat hacmini de 4 kat artırarak 36 milyar dolardan 170 milyar dolara taşıdı. İhracatçılarımızın, ekonomi ve ticaret diplomasisinin sahadaki bu başarısı bizim için övünç kaynağıdır." şeklinde konuştu.



Gülle, son dönemde kurda yaşanan aşırı oynaklığın, ekonomide sürdürülebilir büyüme ve istihdama yönelik yeni stratejiler yaratma zorunluluğu doğurduğunu, özellikle mal ve hizmet ihracatının öneminin bu dönemde ortaya çıktığını kaydetti.



Son 5 yıl içinde ihracatın 150 milyar dolardan 170 milyara çıkmasının ayrı bir başarı hikayesi olduğunu belirten Gülle, "Birkaç yıl içinde 200 milyar dolarlı ihracatları konuşmak, yapmak en büyük hedefimiz ve çalışmamız." ifadesini kullandı.





- "Sanayiyi, üretimi gündemimizin tam merkezine yerleştirmeliyiz"







Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de küresel piyasaların tamamında irili ufaklı sorunların bulunduğunu, ekonomik sıkıntıların sadece Türkiye için söz konusu olmadığını bildiklerini ifade etti.



Dünyanın başka yerlerinde de ekonomik sorunlar olduğuna işaret eden Özdebir, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış kararının ardından İngiltere ekonomisinde yaşananların dikkate değer olduğunu söyledi.



Özdebir, "İtalya'nın AB ile arasının bozulmasıyla içine düşmüş olduğu durum sıkıntılı. Diğer taraftan ticaret savaşları son hızıyla devam ediyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları da devam ediyor." dedi.



İran'a yapılan ambargonun Türkiye ve dünyayı etkilediğini ifade eden Özdebir, yeni yılın bu sıkıntılı dönemleri sonlandıracağını kaydetti.



Özdebir, "Kasım ayı ekonomik verileri, ülkemiz ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini bize göstermekte. Bu toparlanma sürecini biz sanayicilerin, özel sektörün, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteklemesi, özveride bulunması lazım." diye konuştu.



Yüksek katma değer üretmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Sanayiyi, üretimi gündemimizin tam merkezine yerleştirip daha fazla üretebilmemiz son derece önemli." ifadesini kullandı.







- "ABD ile ticaret çok büyük bir potansiyele sahip"



Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkan Yardımcısı Ferhan Ademhan ise ABD’nin uçsuz bucaksız bir pazar olduğunu belirterek, "80 trilyonluk dünya ekonomisinde sadece ABD’nin payı yüzde 25. Dış ticaretinin toplamı ise 4 trilyon dolar. Türkiye ile dış ticaretinin toplamına bakıyorsunuz 20 milyar dolar. Yani, ABD dış ticaretinin yalnızca yüzse 0,5’i." şeklinde konuştu.

Son 30 yılda dünya ekonomisinde küreselleşme kavramının öne çıktığını vurgulayan Ademhan, "ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararını binlerce kilometre ötede bir Türk şirketi merakla bekliyor ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı karar, başka ülkelerin para birimlerini etkileyebiliyor Aslında ekonomiler domino taşları gibi birbirinin gölgesinde yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ademhan, özelikle ABD ve Çin arasında gerçekleşen küresel ticaret savaşlarından Türkiye için fırsatlara açık bir ticaret ortamı oluştuğuna inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e yönelik sert söylemlerinin ardından ortaya çıkabilecek yeni dünya düzeninde Türkiye’nin boşluğu doldurabileceğini belirten Ademhan, "ABD ile ticaret çok büyük bir potansiyele sahip. O yüzden diyorum ki hazır Çin’e karşı böyle bir uygulama var, Türkiye’nin vakit geçirmeden ihracatı artırıcı önlemlerle uygulamaya geçmesi son derece önemli." diye konuştu.





- "Tüketim değil, üretim ve ihracat ekonomisi hedefimiz olmalı"





Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, Türkiye'nin, uzun vadeli rekabetçilik için yatırımlarını en verimli alanlara kaydırması ve yatırımcı güvenini sağlamasının kritik önem taşıdığını vurguladı.



Büyümenin itici gücünün iç tüketim değil, ihracat olduğunu vurgulayan Avcı, "Tüketim değil, üretim ve ihracat ekonomisi hedefimiz olmalı. Ülkemizin yüzde 5 ve üzeri sürdürülebilir bir büyümeye imza atacak potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz." dedi.



