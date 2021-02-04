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Gündem 200 metre sürüklendikten sonra durdu
Gündem

200 metre sürüklendikten sonra durdu

İstanbul Pendik'te lastiği patlayan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra 200 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 04:38:00 -
200 metre sürüklendikten sonra durdu

Kaza saat 01.30 sıralarında Pendik Kurtköy Bağlantı yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Fatih Aşçı'nın kullandığı 34 DHG 339 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışması için şeritlerin arasına konulan beton bariyerlere çarptı. Ardından takla atarak yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra ters dönerek durdu.

Takla atarak 200 metre sürüklendi

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken itfaiye sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye olay yerine gelmeden otomobil içinde sıkışan 4 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı. Sürücü Fatih Aşçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

'Yol boş olduğu için sürat yaptılar'

Kazayı görerek yardıma koşanlardan biri olan Oktay Çetin kaza ile ilgili olarak; Ben tam işten geldim, arabada arkadaşımla muhabbet ederken, o anda buradan bir araba geliyordu. O anda bir patırtı koptu, yola doğru baktık, kazayı gördük. Bir duman çıktı. Hemen oradan koştuk, müdahale ettik. Dört kişilerdi, bir tanesi ağır yaralıydı. Yol boş olduğu için biraz süratlilerdi" şeklinde konuştu.

Motor yola savruldu

Yol çalışması nedeniyle şeritlerin arasına konan beton bariyerlere vurduktan sonra takla atan otomobilden kopan motoru yola savruldu. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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