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Dünya 200 düzensiz göçmeni taşıyordu! Lübnan'ın kuzeyinde tekne battı
Dünya

200 düzensiz göçmeni taşıyordu! Lübnan'ın kuzeyinde tekne battı

Lübnan ordusu, 200 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin, ülkenin kuzeyindeki Silata sahili açıklarında battığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 19:43:00 -
200 düzensiz göçmeni taşıyordu! Lübnan'ın kuzeyinde tekne battı

Lübnan ordusu, 200 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin, ülkenin kuzeyindeki Silata sahili açıklarında battığını duyurdu.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Lübnan dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Silata açıklarında battığı bildirildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetlerinden 3, Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) de bir teknenin düzensiz göçmenleri kurtarmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin uyruklarına ya da akıbetlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Son olarak, Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin 22 Eylül 2022'de Suriye açıklarında batması sonucu 94 kişi hayatını kaybetmişti.

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