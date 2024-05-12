200 bin liraya yakın indirimli olan o araç Egea'dan bile güzel! Yeni indirim geldi... Araç sahibi olun

Otomobil almayı düşünenler için müjdeli haber! Kia'nın Picanto ve Stonic modelleri, Fiat Egea Sedan'a kıyasla daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Bu durum, otomobil piyasasında rekabeti artırırken, tüketicilere avantajlı seçenekler sunuyor.

Kia'nın indirim furyası devam ediyor! Mayıs ayı güncel fiyat listesine göre, Stonic ve Picanto modelleri Fiat Egea Sedan'a göre daha cazip fiyatlarla sunuluyor. Bu fiyat avantajıyla Kia, otomobil pazarında güçlü bir konumda bulunuyor.

Kia otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini uygun fiyatlı modelleri ile çekebiliyor. Bu noktada Kia otomotiv firmasının en uygun araba modeli, Picanto olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra Kia'nın en uygun SUV modeli, Stonic olarak gündeme geliyor. Ayrıca Picanto ve Stonic SUV otomobil modeli, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından bile ucuz.

Öte yandan Kia otomotiv firmasının en çok indirim bulunan otomobil modeli, EV6 olarak ön plana çıkıyor. Zira EV6 elektrikli otomobil modelinde 250.000 TL indirim mevcut.

KİA OLMAZ DEDİRTTİ: 250.000 TL İNDİRİM YAPTI

Kia otomotiv firmasının mayıs ayı güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, 2023 model yılı EV6 elektrikli otomobil modelinin tüm versiyonlarında 250.000 TL indirim olduğu görüldü. Ayrıca tüm versiyonlarda indirim olması, Kia olmaz dedirtti bile dedirtebiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2024 model yılı Stonic 1.4L 100 PS Otomatik SUV araç kampanyalı olarak 1.114.000 TL'den satışa çıkartıldı. Bunun yanı sıra 2024 model yılı 1.0L 67 PS AMT versiyon Picanto araba kampanyalı olarak 850.000 TL'den satışa çıkartıldı. Öte yandan 2024 model yılı Fiat Egea Sedan Easy donanım 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon kampanyalı olarak 1.305.900 TL. Bu noktada Fiat Egea Sedan modelinden bile ucuz olarak ön plana çıkan Stonic ve Picanto modeli, Türkiye'deki otomobil pazarında birçok vatandaşın dikkatini çekebiliyor.

Öte yandan Stonic, Picanto, EV6 ve Fiat Egea Sedan modelinin fiyat listesi pek çok insan tarafından merak ediliyor. Nitekim Picanto, Stonic, EV6 ve Fiat Egea Sedan modelinin güncel fiyat listesi aşağıda yer alıyor.

PİCANTO 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Picanto, Kia'nın en uygun otomobil modeli olarak gündeme gelebiliyor. Bu nedenle fiyat listesi de merak ediliyor. İşte 11 Mayıs 2024 tarihli Picanto fiyat listesi;

Versiyonu: 1.0L 67 PS AMT. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Feel. Fiyatı: 890.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 850.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 67 PS AMT. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 935.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 895.000 TL.

Versiyonu: 1.2L 84 PS AMT. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Feel. Fiyatı: 935.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 895.000 TL.

STONİC 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Stonic modeli, Türkiye'deki otomobil pazarında birçok SUV tutkunun ilgisini çekebiliyor. Zira uygun fiyatının yanı sıra şık tasarımı ile dikkat çekebiliyor. İşte 11 Mayıs 2024 tarihli Stonic SUV fiyat listesi;

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.204.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.114.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Cool. Fiyatı: 1.264.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.174.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Business. Fiyatı: 1.254.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.164.000 TL.

Versiyonu: 1.4L 100 PS Otomatik. Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.304.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.214.000 TL.

Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT (Otomatik). Yakıt Tipi: Benzin. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.364.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.274.000 TL.

EV6 2023 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

EV6 elektrikli otomobil modelinde 250.000 TL indirim olması birçok vatandaşın dikkatini çekebiliyor. İşte 11 Mayıs 2024 tarihli EV6 fiyat listesi;

Versiyonu: 169 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: Prestige Long Range. Fiyatı: 3.130.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.880.000 TL.

Versiyonu: 239 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: GT-Line Long Range. Fiyatı: 3.500.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.250.000 TL.

Versiyonu: 430 kW 4X4 Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli. Donanımı: GT Long Range. Fiyatı: 3.850.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL.

FİAT EGEA SEDAN EASY DONANIM 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Fiat otomotiv firması, Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini uygun fiyatlı Egea modelleri ile çekebiliyor. Ayrıca Fiat Egea Sedan modelinin en uygun donanımı, Easy olarak ön plana çıkıyor. Bu nedenle fiyat listesi de merak edilebiliyor. İşte 11 Mayıs 2024 tarihli Fiat Egea Sedan Easy donanım fiyat listesi;

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.007.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 969.900 TL.

Versiyonu: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.185.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.143.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.353.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.305.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.447.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.437.900 TL.