200 bin çocuk tehlikede! Gazzeli Hijazi de açlıktan öldü

TAHSİN HAN

Barbar İsrail’in Gazze’deki soykırımı sürerken 7 Mayıs’ta Refah’ın işgaliyle birlikte bölgeye hiçbir yardımın girmemesi nedeniyle açlıktan ölümler hızlandı. Son 4 günde 3 çocuğun daha açlıktan hayatını kaybettiği Gazze’de bir deri bir kemik kalmış ve ölümle burun buruna olan en az 200 bin çocuk daha var.

Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Dr. Hüssam Abo Safiya’ya göre, Gazze’nin kuzeyinde 200 binden fazla Filistinli çocukta yetersiz beslenme sebebiyle hayatı tehlike altında.

Dün Gazze kuzeyinde Mustafa Hijazi isimli bir çocuk, açlık ve susuzluk sebebiyle şehid oldu. Küçük çocuğun açlık nedeniyle ciddi şekilde kilo kaybettiği ve bedeninin tahribata uğradığı çekilen görüntülerde görüldü. Bir deri bir kemik kalmış halde şehid olan küçük Hijazi’nin 10 yaşında olmasına rağmen 3 yaşındaki bir çocuğu andırması da dikkat çekti.

Mustafa’nın da dün şehit olmasıyla Gazze’de 7 Ekim’den bu yana açlık ve susuzluğa bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 39’a yükseldi. Bu ölümlerin büyük kısmı ise bebeklerden oluşuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazze’nin kuzeyinde açık ve çalışan hastane olmadığı için orta kesimdeki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirilen ancak tedaviye rağmen kurtarılamayan Mustafa Hijazi’nin vefatı sonrası diğer şehidlerle birlikte yere konulması sonrası ailesinin feryadı yükseldi.

Çocuğunu kaybeden Gazzeli anne Fatma Hijazi’nin ve kız kardeşinin feryadı yürekleri dağladı. Aynı hastanede çocuğu açlıktan ölümle pençeleşen Jendiya isimli kadın da “8 aylık bebeğimi görseniz 2 aylık gibi. Doktorlar hayatının tehlikede olduğunu söylüyor. Ben yiyecek bir şey bulduğumda yemedim ona yedirmeye çalıştım. Ama çoğu zaman hiçbir şey bulamıyoruz” dedi.