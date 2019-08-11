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20 yıllık hayaline kavuştu

20 sene önce denize balıklama atlaması sonucu boyun omuriliği kırılan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Elçin Sokullu, yıllar sonra denize girme hayalini yeniden gerçekleştirerek engelleri ortadan kaldırdı.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:58
20 yıllık hayaline kavuştu

20 sene önce denize balıklama atlaması sonucu boyun omuriliği kırılan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Elçin Sokullu, yıllar sonra denize girme hayalini yeniden gerçekleştirerek engelleri ortadan kaldırdı.


Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Elçin Sokullu engelleri ortadan kaldırıyor. 20 sene önce denize balıklama atlaması nedeniyle boyun omuriliği kırılan ve kısmi bir bölgesi tutmayarak tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Elçin Sokullu, denize girme hayalini uzun bir aradan sonra yeniden gerçekleştirdi. Engelleri ortadan kaldırmak için imkanlar hzırlayan Çınarcık Belediyesi, Sokullu’nun hayalini gerçekleştirebilmesi için yaşadığı bölgeye Engelsiz Plaj açtı. Örnek uygulama sonucunda yıllardır hayalini kurduğu denize girmeyi başaran Elçin Sokullu’nun mutluluğu gözlerinden okundu.


Duygu dolu anların yaşandığı anlarda denizin tadını doyasıya çıkarmayı ihmal etmeyen Elçin, engelli vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Hiçbir şey bizim için engel değildir. Bizler istediğimiz sürece her şeyi başarabilir ve her şeyi gerçekleştirebiliriz. Ben başardım, bunun için çok mutluyum” dedi.


Çınarcık’ta ikamet eden Elçin Sokullu, geçmiş yıllarda yaşadığı olay hakkında bilgiler verdi. Sokullu, “20 sene önce denize balıklama atlama sebebiyle boyun omuriliğim kırıldı. Bundan dolayı tekerlekli sandalye ile yaşamımı sürdürüyorum. Küçüklüğümde denize girmeyi çok severdim, yaşadığım bu olaydan dolayı uzun bir süre denize giremedim. Ancak yıllar geçse de hep yeniden girme hayalim vardı” diye konuştu.


Hayalini gerçekleştirmek için gereken desteği aldığını söyleyen Elçin, şunları kaydetti: “Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer’in desteği ile ilk engelsiz plajımızın açılışını yaptık. Bundan sonra tüm engellilerimiz, tekerlekli sandalyedeki vatandaşlarımız, ayağı aksayanlar, yaşlılarımız plajımızda hiçbir engele takılmadan rahatlıkla yüzebilecekler. Tüm belediyelerin bu duyarlılığa sahip olmasını istiyorum. Birçok yerde bu engelsiz plajlarını görmek istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:58
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